Премьер Эстонии назвала туристов из России угрозой национальной безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News.

"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности" , - заявила она в эфире телеканала Sky News.

Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля" , - добавила она.

Напомним, что премьер Эстонии призвала немедленно прекратить выдачу виз россиянам.