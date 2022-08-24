Посол: Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой" войны

Папа Римский Франциск в своей речи заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина якобы является "невинной жертвой" войны. Такая риторика приравнивает агрессора и потерпевшего, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение посла Украины в Ватикане Андрея Юраша в Twitter.

"Нельзя говорить одними категориями об агрессоре и потерпевшем, о насильнике и жертве. Как можно было назвать идеолога российского империализма невинной жертвой?" , - подчеркнул Юраш.

Он добавил, что Дугину убили россияне с целью сделать из нее мученицу и "поднять ее на щит войны".

Стоит заметить, что Дарья Дугина - российская журналистка, которая работала на пропагандистские ресурсы Кремля, в том числе телеканалы "Царьград", "Звезда" и RT. Она - дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Его книги запрещены в Украине, он считается одним из идеологов "русского мира".

Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

После этого Россия начала обвинять отдельный отряд специального назначения "Азов" в совершении убийства Дугиной.