ОВА: российские войска за сутки обстреляли три громады в Сумской области
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области, сообщает Новое время.
В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов минометных снарядов, а после 15:00 четыре прилета из ствольной артиллерии.
В полдень оккупанты также из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.
Белопольскую громаду ближе к вечеру обстреливали из минометов: более 16 прилетов.
"Большинство из нас сегодня были максимально внимательны ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не произошло. Человеческих потерь и разрушений нет", — заявил Живицкий.