ОВА: российские войска за сутки обстреляли три громады в Сумской области

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области, сообщает Новое время.

В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов минометных снарядов, а после 15:00 четыре прилета из ствольной артиллерии.

В полдень оккупанты также из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.

Белопольскую громаду ближе к вечеру обстреливали из минометов: более 16 прилетов.