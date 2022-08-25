ISW: ВСУ отбили у россиян территории размером с Данию

Американский Институт исследования войны (ISW) утверждает, что с середины марта россияне потеряли контроль над территориями, превышающими площадь Дании, но им удалось оккупировать территории размером с Андорру (процент от того, что они потеряли) за последние 39 дней, сообщает Украинская правда.

"С тех пор как российские силы возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, российские войска получили около 450,84 км квадратных новой территории, что примерно равно площади Андорры. Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь больше Дании" , - говорится в сообщении.

Как пишет ISW, российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне совершили ограниченную наземную атаку на северо-западе Херсонской области.