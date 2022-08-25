ОВА: в результате вражеского удара по Чаплино погибли двое детей

Среди погибших в результате вчерашней вражеской атаки по поселку Чаплино Днепропетровской области обнаружили тела двоих детей. Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

"Продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. Российская атака, которая произошла накануне, унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков - 6 и 11 лет. Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты. Полиция открыла уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны" , - говорится в сообщении.

Также после полуночи враг в четвертый раз ударил по Синельниковскому району. Так, в Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших, в том числе трое детей, младшей только 2 года. Все пострадавшие госпитализированы.

Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи". Попали по Апостоловской и Широковской общинам. Село Кошево осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога, есть разрушение жилья, однако пострадавших нет.

В Днепровский район россияне направили ракету, однако украинские военные ее сбили.