Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1037 (+1) ед,
  • РСЗО - 272 (+6) ед,
  • средств ПВО - 148 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
  • специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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