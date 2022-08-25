Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 45 850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1929 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1037 (+1) ед,

РСЗО - 272 (+6) ед,

средств ПВО - 148 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,

специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.