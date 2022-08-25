Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4245 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1037 (+1) ед,
- РСЗО - 272 (+6) ед,
- средств ПВО - 148 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,
- специальной техники – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.