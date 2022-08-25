Удар по Чаплино: поисковые работы завершились, число жертв увеличилось

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил﻿, что в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы.

Он уточнил, что в результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, среди них двое детей.

"11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок - во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции" , - написал он.

При этом в результате обстрела пострадал 31 человек.

Напомним, войска РФ вчера, 24 августа, нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.