Ракетные удары РФ по Хмельницкой области: глава ОВА рассказал о последствиях

В результате ракетных ударов РФ по Хмельницкой области вечером 24 августа повреждены частные дома, ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"В результате двух ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна" , — отметил он.

По словам главы ОВА, женщина и двое ее детей обратились за медицинской помощью.