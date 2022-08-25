ОВА: ночью оккупанты ударили по Киевской области

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ночью враг нанес ракетные удары по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета. Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет" , - говорится в сообщении.

Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют, продолжается обследование атакованной территории.

Кулеба добавил, что другие взрывы, которые слышали жители региона, – работа украинского ПВО.