Британская разведка рассказала о военных РФ на ЗАЭС и возможных рисках

В обзоре британской разведки о войне в Украине говорится, что российские военные продолжают находиться на территории Запорожской атомной электростанции, и в этой связи остаются три основных риска для работы ЗАЭС, сообщает Украинская правда.

21 августа 2022 года снимки указывали на то, что РФ сохранила и усилила военное присутствие там, российские БТР расположены в пределах 60 метров от реактора №5, пишут в обзоре.

Российские военные, возможно, пытались скрыть технику, паркуясь под трубами и арками-проездами.

"Россия, похоже, готовится использовать любую военную деятельность Украины в районе ЗАЭС с пропагандистской целью. Пока РФ продолжает оккупацию ЗАЭС, главный риск для работы реактора, скорее всего, и дальше будет состоять в том, что возникнет нарушение систем охлаждения реактора или повреждение резервных линий электроснабжения, или работники станции, выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки" , - отмечает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

В МАГАТЭ надеются, что миссия на ЗАЭС может состояться в ближайшие несколько дней.