Резников: До конца года будут хорошие новости с фронта

Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут "хорошие новости" с фронта.﻿ По его словам, ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично, сообщает Новое время.

"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу" , — отметил министр.

По его словам, "у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу".

Ранее Резников заявлял, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.