МВД: войска РФ в День Независимости обстреляли 58 населенных пунктов
Враг, как и прогнозировалось, активизировался в День Независимости Украины: за минувшие сутки россияне обстреляли 58 населенных пунктов. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Завтрак с 1+1".
"Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это более высокое количество обстрелов, чем мы фиксируем обычно. В результате таких обстрелов гибнут и травмируются десятки человек", - сказал Енин.
Также за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых минований:
"Телефонные террористы миновали железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре. Всего подразделения полиции получили 17 таких сообщений, в которых говорилось о заминировании 118 объектов. Общее количество эвакуированных составила почти 3 800 человек", - отметил он.