МВД: войска РФ в День Независимости обстреляли 58 населенных пунктов

Враг, как и прогнозировалось, активизировался в День Независимости Украины: за минувшие сутки россияне обстреляли 58 населенных пунктов. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это более высокое количество обстрелов, чем мы фиксируем обычно. В результате таких обстрелов гибнут и травмируются десятки человек" , - сказал Енин.

Также за прошедшие сутки по Украине прокатилась и волна фейковых минований: