ВСУ: РФ стянула к границам более 400 самолетов и 360 вертолетов

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов, сообщает Украинская правда.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52", - сообщил Игнат.

Он добавил, что противник активно постоянно применяет тактически авиацию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.