В Германии объяснили проблемы с поставками оружия

Германия не может предоставить Украине запрашиваемые объемы вооружений из-за их нехватки, заявила в интервью ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Корреспондент.

"Дальнейшие поставки вооружения из ФРГ будут непростым делом. Причина - недостаточное оснащение собственных войск" , - говорится в сообщении.

"К сожалению, наше положение таково, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов" , - сказала Бербок.

По ее словам, оборонной промышленности Германии пришлось производить оборудование специально для Украины.

Министр отметила необходимость новых поставок вооружений Украине осенью, в частности в ближайшее время Германия передаст ВСУ системы ПВО Irris-T.

Также Бербок признала ухудшение отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которым ФРГ должна была передать новые вооружения взамен более старого, которое страны передали Украине. Она отметила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".