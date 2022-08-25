Business Insider: Норвегия отобрала у РФ роль крупнейшего поставщика газа в Европе

На фоне того, как Москва сокращает поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России. Об этом, со ссылкой на Business Insider, сообщает Зеркало недели.

Издание напоминает, что дефицит топлива на континенте может создать серьезные проблемы для европейской промышленности. В Осло уверяют, что собираются в ближайшие годы добывать максимальные объемы газа.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать такой уровень производства, как сейчас, до 2030 года" , – сказал министр энергетики Норвегии Терье Аасланд.

Официальные прогнозы Осло говорят, что по итогам года добыча газа в стране увеличится на 8% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, Норвегия может побить свой рекорд, установленный пять лет назад.

Страна смогла отобрать у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе после того, как Кремль решил резко сократить ответные поставки на западные санкции. Business Insider также напоминает, что в мае ЕС согласился наложить эмбарго на поставляемую морем российскую нефть. Однако никакие ограничения против российского газа до сих пор не были введены.

Но даже без таких решений с европейской стороны Россия сама устроила энергетический кризис, сокращая собственный экспорт. В прошлую пятницу Москва объявила о временном закрытии газопровода "Северный поток-1". Хотя с июля она и так сократила транспортировку до 20% от мощности ГТС. Сокращение поставок вынудило европейские цены на газ стремительно расти. Базовые нидерландские фьючерсы на газ TTF с июня подорожали на 220%.

Вместе с тем Норвегия хоть и собирается увеличить добычу газа, но не планирует искать способы, чтобы стоимость европейского топлива стала более доступна, - сказал Аасланд.