Business Insider: Норвегия заняла первое место среди поставщиков газа в ЕС
На фоне того, как Москва сокращает поставки газа в страны ЕС ради политического давления, Норвегия смогла стать главным поставщиком газа в Европе, отобрав эту роль у России. Об этом, со ссылкой на Business Insider, сообщает Зеркало недели.
Издание напоминает, что дефицит топлива на континенте может создать серьезные проблемы для европейской промышленности. В Осло уверяют, что собираются в ближайшие годы добывать максимальные объемы газа.
"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать такой уровень производства, как сейчас, до 2030 года", – сказал министр энергетики Норвегии Терье Аасланд.
Официальные прогнозы Осло говорят, что по итогам года добыча газа в стране увеличится на 8% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, Норвегия может побить свой рекорд, установленный пять лет назад.
Страна смогла отобрать у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе после того, как Кремль решил резко сократить ответные поставки на западные санкции. Business Insider также напоминает, что в мае ЕС согласился наложить эмбарго на поставляемую морем российскую нефть. Однако никакие ограничения против российского газа до сих пор не были введены.
Но даже без таких решений с европейской стороны Россия сама устроила энергетический кризис, сокращая собственный экспорт. В прошлую пятницу Москва объявила о временном закрытии газопровода "Северный поток-1". Хотя с июля она и так сократила транспортировку до 20% от мощности ГТС. Сокращение поставок вынудило европейские цены на газ стремительно расти. Базовые нидерландские фьючерсы на газ TTF с июня подорожали на 220%.
Вместе с тем Норвегия хоть и собирается увеличить добычу газа, но не планирует искать способы, чтобы стоимость европейского топлива стала более доступна, - сказал Аасланд.
"В общем, рынок предсказуем. Когда возникает дефицит, цены становятся высокими. Это также способствует увеличению добычи и направлению газа на наиболее нуждающиеся в нем рынки", - сказал норвежский министр.