ВСУ: вчера Россия поднимала свои самолеты в воздух 200 раз

Вчера, День Независимости Украины, Россия поднимала свои самолеты в воздух около 200 раз. Об этом сообщил﻿ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Он отметил, что за прошедшие сутки было около 190 сигналов воздушной тревоги, больше всего тревог было в восточных областях.

"Несмотря на то, что было такое большое количество тревог, все же большая ракетная активность не зафиксирована, однако зафиксирована авиационная активность: около 200 вылетов было зафиксировано за сутки 24 августа" , - сообщил Игнат.

Количество тревог обусловлено тем, что Россия совершала много имитационных вылетов.

"Самолеты взлетали, делали определенные маневры в воздухе и таким образом имитировали нанесение ракетного удара. Тогда в Украине включали сигнал воздушной тревоги" , - пояснил спикер.

Игнат добавил, что план РФ заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости.

В общей сложности было зафиксировано 8 "прилетов" ракет Х-22, также противник применял РСЗО.