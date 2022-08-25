ВСУ: вчера Россия поднимала свои самолеты в воздух 200 раз
Вчера, День Независимости Украины, Россия поднимала свои самолеты в воздух около 200 раз. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
Он отметил, что за прошедшие сутки было около 190 сигналов воздушной тревоги, больше всего тревог было в восточных областях.
"Несмотря на то, что было такое большое количество тревог, все же большая ракетная активность не зафиксирована, однако зафиксирована авиационная активность: около 200 вылетов было зафиксировано за сутки 24 августа", - сообщил Игнат.
Количество тревог обусловлено тем, что Россия совершала много имитационных вылетов.
"Самолеты взлетали, делали определенные маневры в воздухе и таким образом имитировали нанесение ракетного удара. Тогда в Украине включали сигнал воздушной тревоги", - пояснил спикер.
Игнат добавил, что план РФ заключался в том, чтобы держать украинцев в напряжении в День Независимости.
В общей сложности было зафиксировано 8 "прилетов" ракет Х-22, также противник применял РСЗО.