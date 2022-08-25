Мэр: В Энергодаре из-за обстрелов пропали свет и вода

В оккупированном россиянами Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, после обстрела нет водоснабжения и электроснабжения, сообщает Украинская правда.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды" , - заявил энергодарский городской глава Дмитрий Орлов.

Законные власти города выясняют, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время.

Тем временем "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные власти сообщают, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области обесточены.