Испания передала Украине батарею ПВО, бронированные машины и снаряды

Испания отправила в Украину свою военную помощь для противостояния российской агрессии, сообщает Новое время.

В частности, поставки включают в себя батарею ПВО, для защиты от российских ракет и авиации, а также 20 бронированных машин, 75 паллет со снарядами для артиллерии и 1000 тонн дизеля стоимостью около 2,5 миллиона евро.

"Это твердое обязательство, которое развивалось с начала этой войны. Все это время наша страна не прекращала отправку материалов для законной защиты украинского народа" , — заявили в Минобороны Испании.

Кроме того, на случай "срочного запроса" подготовлен груз из 30 тысяч единиц зимней военной формы для украинских защитников, на случай, если война затянется еще на полгода.

В свою очередь посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев отметил, что Киев также рассчитывает на поставки 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов.