Морской экспорт угля из РФ фактически остановился из-за санкций ЕС

По данным агентства Bloomberg, экспорт российского угля был фактически приостановлен из-за запрета Евросоюза обслуживать поставки российского угля в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций, сообщает Экономическая правда.

Агентство выяснило, что АО "Суэк", крупнейшая российская горнодобывающая компания, добывающая энергетические угли, не могла поставлять его на экспорт с середины августа. По словам собеседников, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому судовладельцам сложно найти страховое покрытие.

Запрет ЕС на импорт российских углей и других товаров в блок вступил в силу 10 августа после четырехмесячного переходного периода. Ранее этого в разъяснении Еврокомиссия заявила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги финансирования и страхования для всех поставок таких продуктов из России.

Хотя российские угольные шахтеры начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления в силу запрета, судовладельцы обычно перестраховывают свои риски у больших страхователей, которые с августа не могут покрывать такой экспорт. Компании рассматривают другие варианты поставок, но они будут дорогими и потребуют время на переустройство, что приведет к еще большему росту цен.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. В то же время на угольную промышленность приходится всего около 1% российской экономики.

Поскольку Россия перенаправляла свои угли в Азию, включая Индию, такие экспортеры, как Австралия, заменили объемы в Европе. Это способствовало росту цен, которые выросли в 10 раз за последний год.