Путин подписал указ об увеличении численности армии
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек. Он вступит в силу с 2023 года, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
"Установить штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Минобороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 (пункт, который предусматривает увеличение численности армии - ред.)", - говорится в указе.
Указ вступит в силу с 1 января 2023 года.
Стоит отметить, что ранее численность вооруженных сил РФ составляла более 1,9 млн единиц, в том числе чуть больше 1 млн военнослужащих.