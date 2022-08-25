ОК "Юг": ВСУ уничтожили командные пункты оккупантов на юге Украины

На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии РФ в Каховском и Бериславском районах, сообщает Новое время.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Подтверждено уничтожение семи оккупантов, самоходной артустановки, автотехники и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке.

Также в командовании рассказали об еще одном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне.