ОК "Юг": ВСУ уничтожили командные пункты оккупантов на юге Украины
На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии РФ в Каховском и Бериславском районах, сообщает Новое время.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
Подтверждено уничтожение семи оккупантов, самоходной артустановки, автотехники и еще одного склада боеприпасов в Новой Каховке.
Также в командовании рассказали об еще одном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне.
"Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", — говорится в сообщении.