Верещук: Украина уже смогла вернуть из России 53 ребенка

Верещук: Украина уже смогла вернуть из России 53 ребенка
Фото: Telegram

Украина уже смогла вернуть из России 53 детей и готовит иски против РФ по фактам так называемого "усыновления" похищенных и вывезенных украинских детей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире марафона новостей.

По словам министра, по поводу похищения детей на оккупированных территориях на горячую линию Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники и знакомые.

"Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть".

Министр также добавила, что сейчас продолжается работа и по подаче исков против РФ.

Минреинтеграции фиксирует случаи так называемого "усыновления" украинских детей в России, чтобы судиться и требовать привлечь к ответственности Россию, потому что "это преступление против нашего государства, против наших детей".

Предыстория:

  • Ранее в России заявили об "усыновлении" тысячи детей, депортированных из Мариуполя.
  • На сайте управления по вопросам семьи и детства Краснодарского края сообщается, еще более 300 украинских детей стоят в очереди на "усыновление". Они находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края.

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