В Минздраве ответили, сколько восстановлено разрушенных войной медучреждений

Оккупанты повредили или разрушили в Украине 927 учреждений здравоохранения, уже полностью восстановлено 52 заведения, еще 200 медучреждений восстановлены частично, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский в эфире национального телемарафона.

"Общее количество (поврежденных или разрушенных медучреждений – ред.) – 927, из них 52 полностью восстановлено, 200 объектов частично восстановлено. Частично это означает, что медучреждения уже работают, поскольку в них восстановлены все жизненно необходимые функции" , - подчеркнул Боруховский.

Он также добавил, что в результате российского вторжения полностью разрушены 127 медицинских учреждений. Больше всего медицинская инфраструктура пострадала в пяти областях: Киевской, Черниговской, Донецкой, Николаевской и Харьковской.

Ранее мы писали, что Великобритания намерена присоединиться к реализации Плана восстановления системы здравоохранения Украины. Специалисты также готовы обмениваться опытом с коллегами в сфере реабилитации.

Также сообщалось, что жители канадского города Эгенвиль собрали 90 тысяч канадских долларов на медицинские нужды Украины. Это более чем 60 600 долларов США, или 2,16 миллиона гривен. Средства направили на закупку медицинского оборудования.