Глава МИД Италии посетил Ирпень и встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в четверг, 25 августа, приехал в Украину, сообщает Новое время.

Как сообщает ANSA, у Ди Майо запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министр посетил Ирпень Киевской области и увидел следы военных преступлений российских оккупантов.

Он подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, а и свободу всей Европы, и мир должен выбрать, на чьей он стороне.

"Здесь, в Ирпене, разрушенный, стертый с лица земли город, а в Италии до сих пор есть те, кто отрицает факты, совершенные российскими войсками и Путиным" , — сказал Ди Майо.

Президент Владимир Зеленский в Facebook написал, что Италия стала одной из ведущих стран, поддержавших Украину и вынужденных переселенцев. Он поблагодарил Ди Майо за визит, а итальянское правительство и общество — за поддержку независимости нашей страны.

В июне Луиджи Ди Майо зявил, что покинул свою партию Движение 5 звезд. Среди сторонников бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в политсиле был распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.