Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистсткое информагентство "РИА Новости".

"В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать".

Слуцкий - член делегации России на переговорах с Украиной, которые застопорились после чудовищных зверств российской армии в Киевской области и других регионах, которые оккупировала РФ.