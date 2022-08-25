ICE: цены на газ в Европе превысили 3 300 долларов за тысячу кубометров

Впервые с 7 марта цены на газ в Европе превысили 3 300 долларов за тысячу кубометров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE.

По ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 313 долларов за тысячу кубометров, или 321 евро за мегаватт-час.

При этом с начала сегодняшнего дня, 25 августа, общий рост стоимости газа составил более 10%.

Стоит заметить, что такой резкий скачок цены газа происходит на фоне планов "Газпрома" временно сократить экспорт в Европу по "Северному потоку".

Напомним, ранее стало известно, что транспортировка газа по газопроводу "Северному потоку" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины.