Представительница президента: в Крыму находятся до 800 тысяч граждан РФ

В оккупированном Крыму находится до 800 тысяч граждан России, которые попали на полуостров незаконно, сообщает Новое время.

Об этом сообщила представительница президента в Крыму Тамила Ташева.

Она уточнила, что в стратегии по деоккупации Крыма не прописаны вопросы гражданства и прав граждан РФ.

"Мы подробно не прописывали в этом плане (Стратегии деоккупации Крыма, — ред.) вопросы гражданства и прав граждан РФ, которые приехали на территорию полуострова и находятся там незаконно. От 500 до 800 тысяч их (россиян, — ред.), некоторые эксперты называют такие цифры" , — отметила Ташева.

Также она добавила, что пока неизвестно, в какой статус после деоккупации получит Крым. По словам Ташевой, это может быть автономная республика, как раньше, или обычный регион с отдельным статусом для Севастополя.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ заявил, что для поселившихся в Крыму за время оккупации недавние взрывы на военных объектах на полуострове стали мощным ударом по стереотипу неприкосновенности Крыма.