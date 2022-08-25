Кличко: в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Процесс переименования в столице еще не завершен и уже на следующем пленарном заседании мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации" , - рассказал он.

Список некоторых из переименованных улиц:

улица Генерала Жмаченко - улица Князя Романа Мстиславича;

улица Маршала Малиновского - улица Героев полка "Азов";

площадь Тульская - площадь Героев УПА;

улица Бударина - улица Украинского возрождения;

улица Карла Маркса - улица Гуцульская;

улица Питерская - улица Лондонская;

улица Мичурина (в Соломенском районе) - улица Морских пехотинцев;

улица Ростовская - улица Луцка.

Как сообщалось, переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или же советские названия.