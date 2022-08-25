Spiegel: в Европарламенте поддерживают запрет на выдачу виз россиянам

Глава крупнейшей фракции Европейского парламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер поддержал запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России в связи с российской агрессией в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel.

"Мне трудно представить, что у нас есть одновременно беженцы из Украины и наслаждающиеся здесь жизнью россияне… Мы не хотим, чтобы те, кто частично ответственен за войну… сейчас проводили бы у нас отпуск" , – заявил Вебер.

Он уточнил, что не предлагает запретить выдачу виз тем, кто хочет уехать из России – для них границы ЕС будут открыты.

"Если представители гражданского общества хотят уехать, если люди больше не могут выдерживать в путинской системе и хотят отправиться в убежище, Европа должна быть открытой" , - считает глава Европейской народной партии.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Правительство Чехии, председательствующее в Совете Европейского Союза, разработало компромиссное решение, которое позволит не полностью запретить, но существенно усложнить поездки граждан России в европейские страны.

Как известно, страны Балтии и Северной Европы в целом поддерживают полное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России, тогда как государства на юге Европы и Германии выступают против такого шага, объясняя это нежеланием нанести ущерб "обычным россиянам".