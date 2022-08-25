Зеленский провел переговоры с Байденом: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 августа, провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Новое время.

У себя в Twitter глава украинского государства написал, что поблагодарил Байдена за безопасностную и финансовую поддержку Украины со стороны США.

Зеленский и Байден обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над страной-террористом РФ, а также важность того, чтобы Россия ответила за свои военные преступления.

В Белом доме пока не сообщали подробности переговоров президентов.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден позвонит Зеленскому и обсудит с ним новую информацию о псевдореферендумах, которые российские оккупанты планируют на временно захваченных украинских территориях.

В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США.