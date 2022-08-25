ОВА: около пяти тысяч паломников вопреки запрету идут в Почаев

Около пяти тысяч паломников идут в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев), несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за военных угроз от Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью начальника Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша на "Радио Roks".

Сообщается, что многотысячный крестный ход вышел из Каменца-Подольского (Хмельницкая область) и уже находится в Тернопольской области. Некоторые города не пропустили паломников, им пришлось идти полями. Сегодня власти впервые прокомментировали этот крестный ход.

"Это же московский патриархат, там то же было задействовано много сил, это одна из провокаций, как я понимаю" , - отметил Труш.

По его словам, был хороший пример с греко-католиками в Зарванице, которые устроили паломничество с минимальным количеством людей. А тут во время запрета массовых мероприятий накануне 24 августа из Хмельницкой области вышла пятитысячная колонна.

Труш подчеркивает, что ни один из иерархов УПЦ Московского патриархата не благословлял крестный ход.

"Вчера у нас было много там разных таких событий, вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы полями этих 5 тысяч человек вылавливали, они там полями бежали на прорыв, это неконтролируемая масса" , - отметил он и добавил, что завтра по этому вопросу будет решение Тернопольского областного совета.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины призывала отказаться от массовых мероприятий на 24 августа и рядом стоящие даты, поскольку есть угроза российских ударов и противник "любит символизм".