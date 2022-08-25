FT: Германия на четверть сократила потребление газа в августе

Потребление газа в Германии в августе сократилось на 24% по сравнению со средним показателем до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на еженедельные данные немецкого энергорегулятора.

Так, промышленное использование газа в Германии упало на четверть по сравнению со средним показателем энергетического кризиса.

За четыре недели до 21 августа промышленное потребление газа в Германии составило в среднем 940 ГВт-ч в сутки, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2018-2021 годов.

Эта цифра свидетельствует о том, что компании реагируют на стремительный рост цен на газ все большее сокращение или замену использования газа. Падение потребления газа по сравнению с 2018-2021 годами стремительно ускорилось с разрыва в 10%, зафиксированного в конце мая.

"Ситуация напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации" , – говорится в сообщении Bnetza.

"Предприятия и частные потребители должны адаптироваться к значительному росту цен на газ".

Данные также показали, что потоки газа из важного газопровода Северный поток-1 сейчас составляют около 20% от максимальной мощности, а запасы газа в стране — около 81%.

Отдельные данные Евростата сообщают, что общее потребление газа в мае снизилось на 34%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Напоминаем:

Биржевая стоимость газа в Европе поднялась выше 315 евро за 1 МВт-ч – это более 3300 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе начала резко расти в конце минувшей торговой недели. Тогда "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября планирует остановить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах в среду – это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена, причиной которой является последовательное сокращение Россией поставок в регион.