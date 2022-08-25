WSJ: США присвоят кодовое название миссии по военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена присвоит название миссии по поддержке Украины и назначит генерала, который будет руководить усилиями по оказанию военной помощи и обучению украинских военных, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных американских лиц.

Газета отмечает, что миссии США и НАТО в Ираке и Афганистане тоже носили кодовые названия — Иракская свобода, Несокрушимая свобода и Страж свободы. По данным WSJ, присвоение операции названия имеет важное бюрократическое значение, потому что обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность награждения военнослужащих, участвующих в таких миссиях.

WSJ также пишет, что планы по назначению генерала указывают на переход к долгосрочным усилиям по обучению военнослужащих и помощи Украине.

В День Независимости Украины 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США. Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только.

В Пентагоне заявили, что передаваемые возможности понадобятся Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.