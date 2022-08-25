AP: торговля c США дает России более 1 млрд долларов в месяц

Спустя полгода войны России против Украины российские товары продолжают поступать в США. Москва ежемесячно зарабатывает на торговле более 1 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает AP.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден обещал "причинить боль" российскому лидеру Владимиру Путину и нанести "сокрушительный удар" посредством эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и других товаров. Но сотни других продолжают регулярно поступать в американские порты.

Фото: топ-товаров, которые Россия поставляет в США (инфографика AP)

По данным AP, за последние полгода Россия поставила в США более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров. Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было около 6000 поставок.

При этом, как отмечает издание, никто и не ожидал, что торговля с США прекратится после вторжения России в Украину.

"Когда мы вводим санкции, это может нарушить мировую торговлю. Поэтому наша задача - подумать о том, какие санкции окажут наибольшее влияние, а также позволят работать мировой торговле" , - заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.

Отметим, на этой неделе стало известно, что США усилят контроль за соблюдением санкций против Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, в том числе благодаря индийским компаниям.