Кулеба: Путину нужна не только Украина, он угрожает всей Европе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна не только Украина, а вся Европа, сообщает Новое время.

"Мы согласны, что Россия угрожает всей Европе. Она разжигает конфликты, провоцирует экономические кризисы и шантажирует. Те, кто думают, что Путину нужна только Украина, глубоко ошибаются" , — сказал он во время брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Кулеба подчеркнул, что хочет, чтобы в других европейских странах понимали, что Путин атаковали все европейские государства.

"Мы с вами в одной лодке" , — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская агрессия и действия Кремля являются первопричиной мировых кризисов.