МИД Украины вызвал представителя папы Франциска после его слов о Дугиной

Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса после заявлений папы римского Франциска в День Независимости Украины, спустя шести месяцев с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба МИД в четверг, 25 августа, в Украине глубоко разочарованы словами папы Франциска, несправедливо приравнивающими агрессора к жертве.

"…Вызывает непонимание решение папы упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки [Дарьи Дугиной] на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения" , — добавили в ведомстве.

При этом в МИД напомнили нунцию, что понтифик еще ни разу отдельно не обратил внимание на конкретных жертв развязанной Россией войны, среди которых 376 украинских детей. Ведомство выразило надежду, что Святой престол «будет избегать несправедливых высказываний, которые вызывают разочарование в украинском обществе».

Папа Франциск накануне назвал «невинной жертвой войны» дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарью, которая призывала к еще более жесткой форме войны России против Украины и активно распространяла российскую пропаганду.

После этого посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что слова понтифика «разочаровали и заставили задуматься о многом», и подчеркнул, что сравнивать Дугину с жертвами военных преступлений РФ некорректно.

Ночью 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа. Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве Дугиной «украинские спецслужбы», требуя ударить по «центрам принятия решений».

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не причастна к убийству Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.