В СНБО опровергли главные фейки о повышении цен на коммунальные услуги

Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В СНБО собрали их и опровергли, ссылаясь на законодательство, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ведомстве привели три самые распространенные фейка о повышении тарифов на коммунальные услуги:

1) Фейк: "осенью для населения повысятся тарифы на тепло вдвое!"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №2479-IX от 29.07.2022 г., которым предусмотрено установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

2) Фейк: "да, этот мораторий действует только до конца года, а потом "заплатите" за все месяцы!"

Законом введен мораторий в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, и запрещается повышение тарифов для населения.

3) Фейк: "а о поставках газа забыли! Сейчас все в "платежку" включат."

Объяснение: Кроме запрета на повышение тарифов за услуги на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, мораторий действует также на услуги по распределению природного газа.