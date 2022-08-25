Мэр Мелитополя призвал жителей по возможности уехать из города
Мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров призвал по возможности покинуть оккупированный российскими военными город, поскольку отопления зимой не будет, сообщает Деловая столица.
Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
"Отопительный сезон в Мелитополе – под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы появления газа нет… До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", — отметил он.
Федоров также обратил внимание, что в оккупированном Бердянске газ пропал 3 месяца назад и его подачу не возобновили. А заявления оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска являются фейком.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться из-за приближающейся тяжелой зимы и для деоккупации территории.
Она также зявила, с началом отопительного сезона сложная ситуация ожидается на оккупированной территории Запорожской области.