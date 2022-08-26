Сводка Генштаба: Россияне пытались наступать на Бахмутском направлении

Россияне вели наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы (на Бахмутском направлении), но безуспешно. Об этом, со ссылкой на Генштаб, сообщает Украинская правда.

Также на этом направлении обстрелам подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка не изменилась. Из ствольной артиллерии враг обстреливал гражданскую инфраструктуру у сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Руськие Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно задействовать БПЛА для разведки и корректировки огня.

На Славянском направлении противник вел бои для удержания рубежей и недопущения продвижения наших подразделений. Продолжал стрелять из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

На Авдеевском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

На Новопавловском направлении россияне продолжали обстреливать территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

На Краматорском направлении противник обстреливал наши позиции и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Пытается восполнить потери. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.