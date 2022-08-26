Разведка Британии: РФ замедлила наступление из-за своих неудач

Разведка Британии в своём ежедневном обзоре называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жестом доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения, сообщает Европейская правда.

"Это (заявление) - почти точно умышленная дезинформация. Российское наступление забуксовало из-за низкой эффективности российских подразделений и ожесточенного сопротивления украинцев. Российские силы в Украине уже не раз не укладывались во временные рамки, определенные для операций. С высокой вероятностью, Шойгу и президент Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за то, что они не смогли обеспечить более быстрое продвижение" , - отметили в британской разведке.

В обзоре вспомнили также удар РФ "Искандером" по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости, попавший в пассажирский поезд и гражданские автомобили, в результате чего погибли 25 человек.

"Это демонстрирует, что Россия готова допускать побочные жертвы, если видит военное преимущество в том, чтобы нанести ракетный или артиллерийский удар" , - отмечает разведка Британии.

В обзоре за 24 августа – полгода полномасштабной войны – разведка Британии констатировала, что Россия за это время не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией до вторжения.