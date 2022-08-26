ОВА: оккупанты девять раз обстреляли Днепропетровщину

В Днепропетровской области в ночь на 26 августа зафиксировали 9 российских обстрелов. Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с девятью обстрелами... От вражеского огня пострадали три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский" , - говорится в сообщении.

Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены частные дома, школа и санаторий, перебита линия электропередач. Также под вражеский обстрел попали Марганецкая и Красногригорьевская общины. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе зафиксирован ракетный обстрел двух общин. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших.