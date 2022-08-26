Генштаб: Россия уже потеряла более 46 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 46 тыс. военных
Фото: Facebook/ГУР

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1936 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4251 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1040 (+3) ед,
  • РСЗО - 272 (+0) ед,
  • средств ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
  • специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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