Генштаб: Россия уже потеряла более 46 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1936 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4251 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1040 (+3) ед,

РСЗО - 272 (+0) ед,

средств ПВО - 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,

специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.