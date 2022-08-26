Зеркаль: Визит МАГАТЭ на ЗАЭС запланирован на следующую неделю

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции, сообщает Экономическая правда.

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него" , - сказала Зеркаль.

Она добавила, что главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

Перед этим Bloomberg написал со ссылкой на источники, что МАГАТЭ готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны МАГАТЭ планировало на две недели посетить Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года. Это должна была быть первая проверка за последние 16 лет.

Таким образом, в агентстве хотят посетить станцию ​​до 5 сентября, чтобы объединить сразу две проверки.

Сообщается, что инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.