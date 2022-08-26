В центре Львова обрушился жилой дом

Ночью в центре Львова произошло частичное разрушение трехэтажного жилого дома. Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел около 1:30 на проспекте Свободы, 23.

На месте происшествия выяснилось, что произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира полностью разрушена, две - частично. Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв.м.

Всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок.

В 04:57 поиски были завершены. Пострадавшие не обнаружены.

Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что по предварительной информации, вероятной причиной оползня стала реконструкция дома в соседнем здании на проспекте Свободы, 21. Сейчас законность работ устанавливают, сообщает Львовский портал.