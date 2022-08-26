Энергоатом: все энергоблоки ЗАЭС отключены от энергосети

Все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции отключены по состоянию на утро 26 августа, сообщает Энергоатом.

Отмечается, что собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.