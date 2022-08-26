Байден выделил $52 млрд на поддержку производства чипов в США

Президент США Джо Байден подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство в США полупроводниковых микросхем на $52 млрд, сообщает Новое время.

Инициатива "Чипы и наука" также включает инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, который оценивается в $24 млрд.

Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. — ведомство будет выделять средства на производство чипов.

Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства реализацией и учреждает межведомственный совет по реализации программы.

Председательствовать в совете будут директор Национального экономического совета Брайан Диз, советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и исполняющий обязанности директора Управления научно-технического управления Алондра Нельсон.

В совет войдут Госсекретарь США, министры обороны, торговли, казначейства, труда и энергетики.

"Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон преследует цель преодолеть постоянный дефицит, который коснулся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр" , — пишет агентство.

В Белом доме заявили, что программа «будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и расходуются рационально».

Критики такого решения утверждали, что законопроект является подарком прибыльным компаниям по производству микросхем, которые ранее закрыли заводы в США. В свою очередь Байден заявил, что «этот закон не раздает компаниям чистые чеки».