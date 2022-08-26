Производитель Bayraktar заявил, что их поставки в РФ невозможны

Турецкая компания Baykar подтвердила, что не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в РФ, сообщает Новое время.

По словам ее генерального директора Халука Байрактара, Baykar в конфликте РФ и Украины полностью на стороне последней.

"Ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена" , — подчеркнул Байрактар.

В то же время Baykar уже готовится к строительству завода по производству своих беспилотников в Украине. В свою очередь Москва угрожает, что он сразу же станет целью для удара.

Ранее Путин пытался договорится о сотрудничестве с Baykar, о чем ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако гендиректор компании ​​заверил, что никогда на это не пойдет, поскольку полностью поддерживает Украину.