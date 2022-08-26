Не только антибиотики. Еще одну группу лекарств начнут продавать по э-рецепту

В Украине усиливается контроль за отпуском из аптек лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. С ноября такие лекарства начнут отпускать по электронному рецепту. Об этом сообщает Минздрав.

Также предполагается переходный период для медицинских заведений. Врачи учреждений, подключенных к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А при отсутствии подключения к ЕСОЗ – по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3.

В то же время, для отпуска таких препаратов по э-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Как это будет работать

Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных по э-рецепту.

Таким образом, с ноября в Украине заработает второй этап введения электронного рецепта на отпуск рецептурных препаратов. Следующий шаг – внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты – ожидается в 2023 году.