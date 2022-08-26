Лукашенко: военная авиация Беларуси готова нести ядерное оружие

Беларусь готова мгновенно ответить на угрозы со стороны Запада. Кроме того, военные самолеты РБ уже могут нести ядерное оружие. Об этом заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут , - предупредил Александр Лукашенко. - Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!".